Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции в мае

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил уверенность в необходимости продления режима самоизоляции в регионе на майские праздники. Об этом он заявил в эфире «Россия 24», сообщает Интерфакс.

Пик впереди. Нужны три-четыре недели на снижение смертности от COVID-19

Воробьев, заявил, что режим ограничений, безусловно, будет продлен. По его словам, в Московской области большинство людей соблюдают режим самоизоляции, что помогает сдерживать прирост заражений COVID-19.

В настоящее время режим ограничений в регионе действует до 1 мая. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Московской области было выявлено 718 случаев заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияПодмосковьеАндрей Воробьев
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