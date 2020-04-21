Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции в мае

Воробьев, заявил, что режим ограничений, безусловно, будет продлен. По его словам, в Московской области большинство людей соблюдают режим самоизоляции, что помогает сдерживать прирост заражений COVID-19.

В настоящее время режим ограничений в регионе действует до 1 мая. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Московской области было выявлено 718 случаев заражения коронавирусом.

