Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции в мае
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил уверенность в необходимости продления режима самоизоляции в регионе на майские праздники. Об этом он заявил в эфире «Россия 24», сообщает Интерфакс.
Воробьев, заявил, что режим ограничений, безусловно, будет продлен. По его словам, в Московской области большинство людей соблюдают режим самоизоляции, что помогает сдерживать прирост заражений COVID-19.
В настоящее время режим ограничений в регионе действует до 1 мая. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Московской области было выявлено 718 случаев заражения коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru