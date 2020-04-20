Пик впереди. Нужны три-четыре недели на снижение смертности от COVID-19

Положение дел с распространением в России заболеваемости коронавирусной инфекцией обсудил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке с участием медицинских светил. Распространение коронавируса продолжается, однако благодаря профилактическим мерам этот процесс удалось притормозить, - констатировал президент. По его словам, необходимо сгладить пик эпидемии, который России еще только предстоит, и сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений.

«Видеособеседники» президента (а совещание проходило, как теперь принято, в режиме видеоконференции) делились прогнозами относительно того, когда следует ожидать отступления опасной заразы. Так, директор НИИ пульманологии, академик РАН Александр Чучалин отвел на минимизацию количества тяжелых больных и снижение смертности от COVID-19 от трех до четырех недель. Текущая неделя должна показать, настал ли перелом в ситуации с коронавирусом, - продолжил мысль в интервью «Интерфаксу» главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико. И предупредил, что падение показателей заболеваемости не должно привести к отмене мер по самоизоляции.

А никто и не собирается: Жесткий пропускной режим, введенный в Москве, будет продлен до 1 мая, - сообщил на том же совещании мэр города Сергей Собянин. По его словам, этого будет достаточно для снижения распространения коронавирусной инфекции. Он напомнил, что на этой неделе со среды в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков как в метро и наземном общественном транспорте, так и на личных автомобилях. «Это дополнительно даст возможность усилить меры сдерживания (...) В течение недели-полутора будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции», - признал Собянин.

И правда, достаточно долго. До такой степени, что самые горячие головы уже не выдерживают. По сообщению «Коммерсанта», митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе, хотя там такой режим вступил в силу куда позже, чем в Москве и Подмосковье. Несколько сотен участников акции во Владикавказе жаловались на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. В ходе акции к жителям вышел глава Северной Осетии. Вячеслав Битаров заявил, что не он придумал эту болезнь, и что самоизоляция помогает справиться с коронавирусом.

Совещание у президента России было, напомним, посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке, а потому речь об экономических последствиях мер по борьбе с распространением COVID-19 никто не заводил. Кого они точно подкосили, так это индивидуальных предпринимателей: количество ИП, прекративших деятельность в марте этого года, оказалось на 77,2% больше, чем в марте 2019, - свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы России.

С выходом на плато надо бы поторопиться…

