Губернатор Подмосковья продлил запрет на проведение массовых мероприятий

В Московской области продлили действие режима повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.

В документе, который опубликован на сайте правительства Подмосковья, говорится, что жителям региона старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует соблюдать самоизоляцию и стараться выходить на улицу только на небольшие прогулки и в магазин.

Запрещено проведение физкультурных, спортивных, зрелищных, развлекательных, культурных, выставочных мероприятий с очным присутствием людей, за исключением тренировок и соревнований профессиональных спортсменов (без болельщиков). Также отмечается, что в общественных местах и транспорте следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

По данным оперштаба на 6 ноября, с начала пандемии в Московской области зафиксирован 90 251 случай коронавируса, в том числе 605 за последние сутки. Выздоровели 67 150 пациентов, 1 677 человек умерли.

