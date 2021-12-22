Губернатор Подмосковья позитивно оценил итоги 2021 года

Оценивая результаты уходящего года, Воробьев подчеркнул, что Московская область хорошо показала себя во время выборов в Госдуму. «Мы третьи по общему рейтингу, что очень хорошо. Выборы были сложными, но они прошли успешно», — отметил губернатор.

Воробьев обратил особое внимание на тяжелую работу по борьбе с коронавирусом в регионе.

Губернатор напомнил, что экономика региона – вторая по России после московской, а 11 школ Подмосковья ходят в число 100 лучших школ страны.

