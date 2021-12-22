Губернатор Подмосковья позитивно оценил итоги 2021 года
Доходы Московской области выросли на 21% по итогам 2021 года. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Оценивая результаты уходящего года, Воробьев подчеркнул, что Московская область хорошо показала себя во время выборов в Госдуму. «Мы третьи по общему рейтингу, что очень хорошо. Выборы были сложными, но они прошли успешно», — отметил губернатор.
Воробьев обратил особое внимание на тяжелую работу по борьбе с коронавирусом в регионе.
Губернатор напомнил, что экономика региона – вторая по России после московской, а 11 школ Подмосковья ходят в число 100 лучших школ страны.
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