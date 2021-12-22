Губернатор Подмосковья позитивно оценил итоги 2021 года

Доходы Московской области выросли на 21% по итогам 2021 года. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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Оценивая результаты уходящего года, Воробьев подчеркнул, что Московская область хорошо показала себя во время выборов в Госдуму. «Мы третьи по общему рейтингу, что очень хорошо. Выборы были сложными, но они прошли успешно», — отметил губернатор.

Воробьев обратил особое внимание на тяжелую работу по борьбе с коронавирусом в регионе.

Губернатор напомнил, что экономика региона – вторая по России после московской, а 11 школ Подмосковья ходят в число 100 лучших школ страны.

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Фото: mosreg.ru
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПодмосковье
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