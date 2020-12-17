Губернатор Подмосковья поручил проверить организаторов экскурсии в Сьянах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить пещеры Сьяны, в которых заблудилась детская туристическая группа, и выяснить, соблюдались ли меры безопасности во время экскурсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Ранее в четверг ГУ МЧС передавали, что 8 детей из секции спортивного ориентирования в возрасте от 9 до 12 лет не вернулись из Сьяновских пещер в Домодедово вовремя. Через несколько часов пропавших нашли.

Губернатор подчеркнул, что необходимо провести проверку организаторов, а также уточнить основания, на которых проводилась экскурсия. Он подтвердил, что виновники происшествия понесут наказание за то, что подвергли опасности жизни туристов. Правоохранительные органы оценят действия ответственных за организацию экскурсии.

