Губернатор Подмосковья объявил о снятии коронавирусных ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион возвращается к обычной жизни, сообщает ТАСС.

По его словам, практически все ограничения, введённые ранее в Подмосковье из-за коронавируса, сняты, и регион переходит «в обычный, штатный режим работы».

«По сути, все ограничения сняты. Массовые мероприятия - остались ограничения, но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов», - сказал Воробьев.

Ранее в Минздраве Московской области рассказали, что более 100 тысяч жителей региона привились от COVID-19, сообщает RT. В ведомстве напомнили, что вакцинация проводится бесплатно с использованием отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V».