Губернатор Липецкой области объявил о постепенной отмене ограничений
24 июня 202321:37
Власти и службы Липецкой области приступили к постепенной отмене ранее введенных ограничений в регионе, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он поблагодарил жителей региона и коллег, а также назвал прошедший день непростым.
«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», - написал Артамонов.
Ранее днем в Липецке также были перекрыты два въезда в город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Липецкой области объявил о постепенной отмене ограничений
- Москва решила оставить 26 июня нерабочим днем
- «Ростелеком» прокомментировал стрельбу у своего офиса в Ростове
- В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку
- «200 км до Москвы»: Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря
- Зюганов обратился к бойцам «Вагнера»
- Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории РФ
- Сергей Миронов осудил вагнеровцев за предательство
- СМИ сообщают о взрыве моста в Воронежской области
- В России начал работать оперштаб Минпросвещения из-за режима КТО в отдельных регионах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru