Губернатор Липецкой области объявил о постепенной отмене ограничений

Власти и службы Липецкой области приступили к постепенной отмене ранее введенных ограничений в регионе, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

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Он поблагодарил жителей региона и коллег, а также назвал прошедший день непростым.

«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», - написал Артамонов.

Ранее днем в Липецке также были перекрыты два въезда в город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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