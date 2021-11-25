Губернатор Кубани впервые проведёт «Прямую линию»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 декабря проведёт «Прямую линию», в ходе которой ответит на вопросы жителей региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В сообщении говорится, что желающие могут задать свой вопрос в Центр управления регионом как по многоканальному телефону администрации, так и при помощи социальных сетей Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, направить обращение можно посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram. Принимаются, в том числе, аудио- и видеовопросы.

«Прямая линия» с главой региона состоится впервые, в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина», - отметили в администрации Кубани.

Ранее «Прямую линию» провёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщают «Невские новости». Главной темой общения с жителями Северной столицы стала пандемия COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыГубернаторКубаньКраснодарский Край
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