Губернатор Кубани впервые проведёт «Прямую линию»

В сообщении говорится, что желающие могут задать свой вопрос в Центр управления регионом как по многоканальному телефону администрации, так и при помощи социальных сетей Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, направить обращение можно посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram. Принимаются, в том числе, аудио- и видеовопросы.

«Прямая линия» с главой региона состоится впервые, в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина», - отметили в администрации Кубани.

Ранее «Прямую линию» провёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщают «Невские новости». Главной темой общения с жителями Северной столицы стала пандемия COVID-19.

