Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

Губернатор Костромской области Сергей Ситников получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

«У губернатора Костромской области Сергея Ситников выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у Ситникова нет видимых симптомов заболевания. Отмечается, что инаугурация, планировавшаяся на на 15 октября, будет перенесена на более позднюю дату. Губернатор продолжит работу в дистанционном режиме.

Ранее 12 октября стало известно, что положительный результат теста на коронавирус получил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

