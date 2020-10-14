Губернатор Костромской области заразился коронавирусом
Губернатор Костромской области Сергей Ситников получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.
«У губернатора Костромской области Сергея Ситников выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, у Ситникова нет видимых симптомов заболевания. Отмечается, что инаугурация, планировавшаяся на на 15 октября, будет перенесена на более позднюю дату. Губернатор продолжит работу в дистанционном режиме.
Ранее 12 октября стало известно, что положительный результат теста на коронавирус получил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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