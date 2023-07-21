Бывший заместитель Гладкова задержан за взятку
По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В региональном правительстве он курировал ЖКХ. Дело заведено по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).
Две недели назад белгородский глава Вячеслав Гладков уволил Полежаева с формулировкой: «за систематическое невыполнение своих обязанностей». Речь шла в том числе о ненадлежащей работе по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.
Константин Полежаев занял должность заместителя губернатора по ЖКХ с января 2019 года. Ранее он был мэром Белгорода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru