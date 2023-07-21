Бывший заместитель Гладкова задержан за взятку

Две недели назад белгородский глава Вячеслав Гладков уволил Полежаева с формулировкой: «за систематическое невыполнение своих обязанностей». Речь шла в том числе о ненадлежащей работе по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Константин Полежаев занял должность заместителя губернатора по ЖКХ с января 2019 года. Ранее он был мэром Белгорода.



