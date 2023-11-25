Губернатор Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на финской границе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об урегулировании обстановки на закрытом контрольно-пропускном пункте КПП «Салла».

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Напомним, на границе с Финляндией в очереди стояли сотни мигрантов. С 24 ноября по решению финской стороны на всей границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

По словам Чибиса, 200 человек, которые решили остаться в России, отправят автобусами в Санкт-Петербург. Еще 55 иностранцев отправят к открытому КПП на севере Мурманской области.

Ранее Чибис в своем Telegram-канале заявил, что главная задача властей — обеспечить безопасность проживающих на территории региона людей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
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