Губернатор Белгородской области заявил, что уходит на больничный
16 июля 202418:32
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что уходит на больничный.
По его словам, чувствует он себя не очень хорошо, а «вылечиться на ногах» не удаётся, к тому же «врачи ругаются».
«Ухожу на больничный, остаюсь в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь что до понедельника поправлю своё здоровью и выйду на работу», - заключил глава региона.
Ранее Гладков заявил, что более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пиар-ход: Франция пытается вытеснить РФ с Южного Кавказа
- Захарова рассказала о возможности снятия санкций с Вэнса
- Олимпийская чемпионка Мастеркова: Олимпиада утратила свое вековое предназначение
- Губернатор Белгородской области заявил, что уходит на больничный
- В Крыму ввели веерные отключения света из-за аномальной жары
- Стоимость унции золота на Comex обновила исторический максимум
- Мадридский «Реал» официально презентовал Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»
- СМИ: Комиссия определила приоритетную версию причины крушения SSJ 100
- Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
- Въезд в 14 приграничных сел Белгородской области ограничат с 23 июля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru