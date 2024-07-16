Губернатор Белгородской области заявил, что уходит на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что уходит на больничный.

Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья для жителей Белгородской области

По его словам, чувствует он себя не очень хорошо, а «вылечиться на ногах» не удаётся, к тому же «врачи ругаются».

«Ухожу на больничный, остаюсь в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь что до понедельника поправлю своё здоровью и выйду на работу», - заключил глава региона.

Ранее Гладков заявил, что более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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