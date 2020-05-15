Губернатор Беглов пришел в госпиталь «Ленэкспо» после жалоб

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал во временном госпитале для пациентов с легкой формой COVID-19, развёрнутый в выставочном комплексе «Ленэкспо». В ходе визита медики поведали об условиях содержания больных и мерах безопасности при работе с ними.

Ранее на условия лечения в этом госпитале жаловались пациенты. Как признал градоначальник, когда начинает работать такая огромная структура, всегда есть какие-то недочеты. По словам Беглова, у пациентов были нарекания на питание, но сейчас этот вопрос уже решён. Остаются проблемы с питьевой водой, но и эту ситуации губернатор пообещал оперативно исправить.

Госпиталь на одну тысячу коек был открыт в начале мая, он принял первую партию пациентов с диагностированным коронавирусом – всего 24 человека. Больных помещают в отдельные боксы на 1-2 человека. Вскоре было решено расширить госпиталя до 2,5 тысяч коек. На данный момент там проходят лечение 492 горожанина.

Медучреждение оснащено необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами. Как отмечает РИА ФАН, в госпитале лечат исключительно лёгкую форму инфекции, в случае ухудшения состояния пациента, его могут перевести в ближайший стационар.

