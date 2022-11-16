В Херсонской области пропала замглавы администрации Губарева
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в своём Telegram-канале заявил об исчезновении жены Екатерины, которая занимает должность замглавы администрации Херсонской области.
По его словам, последний раз женщину видели днём 15 ноября около здания регионального правительства в Геническе.
«Попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», - добавил Губарев.
Ранее в результате ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает RT.
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