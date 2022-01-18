Грызлов заявил о «гуманных действиях» Минска по отношению к мигрантам на границе

Официальный Минск действовал гуманно по отношению к беженцам на белорусско-польской границе. Такое мнение высказал назначенный послом России в Белоруссии Борис Грызлов.

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Посол напомнил, что белорусские власти работают с международными структурами, которые занимаются проблемами мигрантов. Он также сравнил действия Минска с линией стран Запада.

«Развернут центр для временного размещения мигрантов, обеспечено бесплатное питание, медицинская помощь и даже условия для обучения детей. На фоне тех стран Запада, которые отказались помочь людям, попавшим в сложную ситуацию, власти Республики Беларусь действовали в высшей степени гуманно», - передает слова нового посла ТАСС.

Он также напомнил про «западные границы Союзного государства», на которых и развернулся стихийный лагерь беженцев, заявив, что стабилизация ситуации важна для России.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПольшаМинскБелоруссияНелегалыМигранты
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