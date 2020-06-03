Грымов предрек ад наживающимся на кризисе чиновникам
Художественный руководитель московского театра «Модерн» в эфире НСН выразил возмущение неадекватностью властей.
Вызванные коронавирусом карантин и экономический кризис явственно продемонстрировали неадекватность российских властей, их оторванность от проблем народа. Такое мнение в эфире НСН выразил художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов.
«Человек, у которого заголовки новостей последних недель не вызывают головную боль, — это либо супергерой, выработавший иммунитет против информационного шлака, либо рафинированный ископаемый уникум, который просто «не читает перед обедом советских газет». Ни в ту, ни в другую категорию я не попадаю. Узнал вот очередную новость: с 1 июля повышаются тарифы на электричество. Кому интересны подробности — на 19 копеек за киловатт», - сказал он.
«Ну, что сказать. Кроме мата иных слов не нахожу. Самое время. Пришла помощь, откуда не ждали. Отопительный сезон кончился, лето никак не начнется, все сидят в карантине со включенными обогревателями, каждый третий остался без работы, у малого бизнеса «последний парад наступает», пенсионеры у касс супермаркетов роются в кошельках в поисках монеток, отложенных на черный день, — идеальный момент», - саркастически заметил режиссер.
По его мнению, действия российских властей в условиях кризиса ничего кроме агрессии у граждан вызвать не может.
«О! Вдруг открыл для себя еще одну социальную прослойку, «группу товарищей» с устойчивым иммунитетом против новостных заголовков. Это — те самые дяди и тети, мудрые вожди народа, которые эти девятнадцать копеек и придумали. Те, кто порождает заголовки, от которых на лице у рядового гражданина проступает одна, ясно читающаяся мысль: где бы получить разрешение на огнестрел», - признался собеседник НСН.
Однако в то, что зарвавшиеся чинуши будут наказаны, он не верит. «У этих «вожаков» голова если и болит, то совсем по другому поводу: не маловато ли взяли? Я вот что вам скажу: не промахнитесь, Акеллы. Когда вас поведут по отдельной, персональной VIP-дорожке в ад, не удивляйтесь странному металлическому блеску под ногами: эту тропинку вы своими руками вымостили вот этими копейками», - возмутился Грымов.
Ранее Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса.
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