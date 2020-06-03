Грымов предрек ад наживающимся на кризисе чиновникам

«Ну, что сказать. Кроме мата иных слов не нахожу. Самое время. Пришла помощь, откуда не ждали. Отопительный сезон кончился, лето никак не начнется, все сидят в карантине со включенными обогревателями, каждый третий остался без работы, у малого бизнеса «последний парад наступает», пенсионеры у касс супермаркетов роются в кошельках в поисках монеток, отложенных на черный день, — идеальный момент», - саркастически заметил режиссер.

По его мнению, действия российских властей в условиях кризиса ничего кроме агрессии у граждан вызвать не может.

«О! Вдруг открыл для себя еще одну социальную прослойку, «группу товарищей» с устойчивым иммунитетом против новостных заголовков. Это — те самые дяди и тети, мудрые вожди народа, которые эти девятнадцать копеек и придумали. Те, кто порождает заголовки, от которых на лице у рядового гражданина проступает одна, ясно читающаяся мысль: где бы получить разрешение на огнестрел», - признался собеседник НСН.

Однако в то, что зарвавшиеся чинуши будут наказаны, он не верит. «У этих «вожаков» голова если и болит, то совсем по другому поводу: не маловато ли взяли? Я вот что вам скажу: не промахнитесь, Акеллы. Когда вас поведут по отдельной, персональной VIP-дорожке в ад, не удивляйтесь странному металлическому блеску под ногами: эту тропинку вы своими руками вымостили вот этими копейками», - возмутился Грымов.

Ранее Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса.

