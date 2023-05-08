В зоне спецоперации могут задействовать беспилотные грузовики

По его словам, НПО дорабатывает и «обеспилочивает» грузовые автомобили высокой проходимости в интересах СВО, пишет RT.

«Возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта», — отметил Дудоров в беседе с РИА Новости.

Как отметил исполнительный директор «Андроидной техники», в зоне СВО беспилотные грузовики могут доставлять боеприпасы, медикаменты, продукты питания, эвакуировать бойцов.

Опытный образец беспилотной машины эффективно показывает себя в ходе испытаний, пишет Ura.ru.

