В зоне спецоперации могут задействовать беспилотные грузовики
Беспилотные грузовики могут задействовать в зоне специальной военной операции для доставки боеприпасов, гуманитарных грузов, эвакуации раненых. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
По его словам, НПО дорабатывает и «обеспилочивает» грузовые автомобили высокой проходимости в интересах СВО, пишет RT.
«Возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта», — отметил Дудоров в беседе с РИА Новости.
Как отметил исполнительный директор «Андроидной техники», в зоне СВО беспилотные грузовики могут доставлять боеприпасы, медикаменты, продукты питания, эвакуировать бойцов.
Опытный образец беспилотной машины эффективно показывает себя в ходе испытаний, пишет Ura.ru.
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