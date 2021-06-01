Грузия открыла сухопутные границы

Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы. Об этом сообщил грузинский «Первый канал».

Сообщается, что границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста или только с отрицательным тестом, сделанным в последние 72 часа.

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Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнаву сообщала, что сухопутные границы откроются лишь тогда, когда третья волна пандемии коронавируса пойдет на спад. По словам Турнавы, Грузия заинтересована в активном потоке туристов из соседних стран.

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ТЕГИ:КоронавирусГраницаГрузия
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