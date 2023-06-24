Грузия не видит причин закрывать границу с Россией

Министерство внутренних дел Грузии назвало спокойной ситуации на границе с Россией, и сообщило, что пропускные пункты продолжают свою работу в штатном режиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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Грузинская сторона отметила, что увеличения потока пассажиров и транспорта как на въезд, так и на выезд из страны не наблюдается.

Граница Грузии и Северной Осетии также находится под полным контролем, отмечается в сообщении министерства. Все границы продолжают свою работу в прежнем режиме, необходимости принимать меры на данный момент нет.

В то же время в Подмосковье до 1 июля запретили проведение ряда мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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