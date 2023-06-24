Грузия не видит причин закрывать границу с Россией

Грузинская сторона отметила, что увеличения потока пассажиров и транспорта как на въезд, так и на выезд из страны не наблюдается.

Граница Грузии и Северной Осетии также находится под полным контролем, отмечается в сообщении министерства. Все границы продолжают свою работу в прежнем режиме, необходимости принимать меры на данный момент нет.

В то же время в Подмосковье до 1 июля запретили проведение ряда мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

