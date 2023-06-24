Грузия не видит причин закрывать границу с Россией
Министерство внутренних дел Грузии назвало спокойной ситуации на границе с Россией, и сообщило, что пропускные пункты продолжают свою работу в штатном режиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Грузинская сторона отметила, что увеличения потока пассажиров и транспорта как на въезд, так и на выезд из страны не наблюдается.
Граница Грузии и Северной Осетии также находится под полным контролем, отмечается в сообщении министерства. Все границы продолжают свою работу в прежнем режиме, необходимости принимать меры на данный момент нет.
В то же время в Подмосковье до 1 июля запретили проведение ряда мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru