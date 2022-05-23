«Групповые селфи им помогают»: Ученый назвала распространенные типы вшей

В последние годы не только дети младших возрастов в большей степени подвержены заболеванию головным педикулезом, но и подростки, заявила старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН.

«Первый подвид – это головная вошь, паразитирует и обитает в волосистой части головы, заселяет затылочную и височные области. Больше всего подвержены заболеванию головным педикулезом дети, дети в возрасте от трех до двенадцати лет. В последние годы верхняя возрастная граница увеличилась, связывают это с модой на селфи, когда все пытаются поместиться в один кадр, соприкасаются волосами и это прекрасный момент, когда головная вошь переходит на другого человека. Также есть платяная вошь, которая заселяется в одежду, чаще всего на складках одежды, именно она переносит возбудители заболеваний», - объяснила эксперт.

Ранее Юлия Лопатина в пресс-центре назвала число больных педикулезом в России.

