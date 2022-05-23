«Групповые селфи им помогают»: Ученый назвала распространенные типы вшей
Эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина отметила, что распространению головного педикулеза способствует мода на селфи.
В последние годы не только дети младших возрастов в большей степени подвержены заболеванию головным педикулезом, но и подростки, заявила старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН.
«Первый подвид – это головная вошь, паразитирует и обитает в волосистой части головы, заселяет затылочную и височные области. Больше всего подвержены заболеванию головным педикулезом дети, дети в возрасте от трех до двенадцати лет. В последние годы верхняя возрастная граница увеличилась, связывают это с модой на селфи, когда все пытаются поместиться в один кадр, соприкасаются волосами и это прекрасный момент, когда головная вошь переходит на другого человека. Также есть платяная вошь, которая заселяется в одежду, чаще всего на складках одежды, именно она переносит возбудители заболеваний», - объяснила эксперт.
Ранее Юлия Лопатина в пресс-центре назвала число больных педикулезом в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уволилась из «Роснефти»
- Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку
- СМИ: Tetra Pak уходит из России
- СМИ: McDonald’s в России получил новое название
- Пушилин заявил о подготовке трибунала над пленными украинскими силовиками
- Starbucks окончательно уйдет из России
- Песков назвал позицию Польши по газу «на грани сумасшествия»
- Песков назвал источник угрозы мирового голода
- СБУ: Медведчук дал показания о преступных схемах Порошенко
- В России предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru