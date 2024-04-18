Группа The Hatters выступит на outdoor-фестивале в арт-парке «Никола-Ленивец»
Группа The Hatters станет хедлайнером масштабного outdoor-фестиваля Sport-Marafon Fest, который пройдёт с 7 по 9 июня в арт-парке в Калужской области «Никола-Ленивец».
Как заявила концертный директор фестиваля Елена Белоусова, музыкальное шоу станет главным драйвером мероприятия, под открытым небом выступят как популярные артисты, так и восходящие звезды, а всего будет три тематические музыкальные сцены.
В целом территория парка будет разделена на несколько зон. Кроме музыкальной, будут спортивный, жилой и партнёрский кластеры. Предусмотрены 15 вариантов спортивного досуга, пройдут лекции, мастер-классы и экскурсии по территории.
Также будет организован лагерь для юных спортсменов, c зоной для активных игр и английским клубом.
Ранее в департаменте творческого планирования Свердловской филармонии заявили, что российские артисты, а также гости из Армении и Кубы, примут участие в фестивале классической музыки «Безумные дни» в Екатеринбурге, который пройдет с 27 по 30 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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