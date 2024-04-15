Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве
Зал «Зарядье» и Государственный академический Большой театр начнут масштабное сотрудничество и представят новые совместные постановки. Об этом сообщила пресс-служба «Зарядья».
Так, 15 апреля в концертном зале состоится первый концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением гендиректора учреждения, художественного руководителя – директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Как отметил дирижер, за пять лет коллектив Мариинки представил в зале «Зарядье» множество различных программ.
«Сегодня наша работа расширяет свои горизонты – впереди... первое выступление с Симфоническим оркестром Большого театра, и это только начало новой главы масштабного сотрудничества одного из ведущих музыкальных театров страны и центральной концертной площадки России», – рассказал Гергиев.
В свою очередь, гендиректор зала «Зарядье» Иван Рудин отметил, что многие из наиболее ярких проектов в истории площадки связаны с Валерием Гергиевым и Мариинкой. Среди них тетралогия «Кольцо нибелунга», опера «Турандот», фестивали и концерты.
«Сегодня на нашей сцене мы приветствуем Симфонический оркестр... под управлением Валерия Гергиева и уверены, что сотрудничество между залом "Зарядье" и Большим театром будет плодотворным», — указал Рудин.
Гендиректор концертного зала также выразил уверенность, что готовящееся соглашение позволит реализовать «самые смелые творческие замыслы».
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