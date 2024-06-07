Группа «Сектор Газа» допустила, что могилу Хоя повредили злоумышленники
Могилу вокалиста группы «Сектор Газа» Юрия Клинских (Хоя) могли повредить злоумышленники. Об этом заявила группа на своей странице «ВКонтакте».
«Нам очень хотелось бы верить, что все произошедшее - случайность, но ряд фактов указывает на то, что за случившимся… стоял(-и) злоумышленник(-и)», - говорится в сообщении.
Группа назвала поступок кощунственным и подчеркнула, что он квалифицируется как уголовное преступление. В сообщении также говорится, что прощения со стороны семьи и близких Юрия Клинских за такое деяние быть не может.
«Наказание будет по всей строгости!», - подчеркивается в сообщении.
Сообщения об «осквернении неизвестными» могилы основателя группы «Сектор Газа» на Левобережном кладбище Воронежа появились в четверг днем в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж». На опубликованных фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. В результате повреждения получила могильная плита, частично поврежден памятник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru