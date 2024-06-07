Группа «Сектор Газа» допустила, что могилу Хоя повредили злоумышленники

Группа назвала поступок кощунственным и подчеркнула, что он квалифицируется как уголовное преступление. В сообщении также говорится, что прощения со стороны семьи и близких Юрия Клинских за такое деяние быть не может.

«Наказание будет по всей строгости!», - подчеркивается в сообщении.

Сообщения об «осквернении неизвестными» могилы основателя группы «Сектор Газа» на Левобережном кладбище Воронежа появились в четверг днем в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж». На опубликованных фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. В результате повреждения получила могильная плита, частично поврежден памятник, передает «Радиоточка НСН».

