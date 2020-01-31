ВЦИОМ: Путину доверяют 74 процента россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия политикам и партиям.

Согласно данным ВИЦОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 января вырос до 67,9%. На прямой вопрос о том, доверяют ли они главе государства, положительно ответили 73,9% респондентов.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 37,2% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5% участников опроса, главе «Справедливой России» Сергию Миронову - 29,8% граждан.

«Единую Россию» поддерживают 34,2% опрошенных, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливую Россию» – 6,3%.

