ВЦИОМ: Путину доверяют 74 процента россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия политикам и партиям.
Согласно данным ВИЦОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 января вырос до 67,9%. На прямой вопрос о том, доверяют ли они главе государства, положительно ответили 73,9% респондентов.
Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 37,2% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5% участников опроса, главе «Справедливой России» Сергию Миронову - 29,8% граждан.
«Единую Россию» поддерживают 34,2% опрошенных, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливую Россию» – 6,3%.
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