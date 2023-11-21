Группа мигрантов пыталась пройти в Эстонию через КПП в Нарве

Эстонские пограничники остановили группу из 11 нелегалов и проверили их документы. Оснований для пересечения границы у них не было.

Выходцев с Ближнего Востока отправили обратно на территорию РФ, заявил глава пограничного пункта Марек Лийва.

По его словам, мигранты не могли объяснить, зачем они хотели попасть в Эстонию. Убежища в республике они не просили, уточнил он.

По информации издания Postimees, Эстония на прошлой неделе выставила на границе с Россией противотанковые заграждения, передает «Радиоточка НСН».

