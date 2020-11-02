Группа крови пациента с COVID-19 не влияет на его выживаемость

Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на выживаемость и сроки лечения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.



Он отметил, что в рамках исследования был проведен анализ базы данных реанимационных больных.