Группа крови пациента с COVID-19 не влияет на его выживаемость

Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на выживаемость и сроки лечения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он отметил, что в рамках исследования был проведен анализ базы данных реанимационных больных.

Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет...

Опубликовано Denis Protsenko Понедельник, 2 ноября 2020 г.

Проценко также опубликовал диаграммы, которые показывают, что число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 примерно одинаковое для разных групп крови.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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