Группа крови пациента с COVID-19 не влияет на его выживаемость
Группа крови пациента с коронавирусом не влияет на выживаемость и сроки лечения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Он отметил, что в рамках исследования был проведен анализ базы данных реанимационных больных.
Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет...Опубликовано Denis Protsenko Понедельник, 2 ноября 2020 г.
Проценко также опубликовал диаграммы, которые показывают, что число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 примерно одинаковое для разных групп крови.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- В России появится центр по борьбе с телефонным спамом и фишингом
- НКР: Азербайджан использует зажигательные ракеты в лесах
- СМИ: Евро-2021 могут провести в России
- Российский рынок акций к вечеру отыграл частично дневное падение
- Новая презентация Apple пройдёт 10 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru