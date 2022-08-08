Группа «Би-2» опровергла сообщения о «тайном отъезде» из России

Группа «Би-2» в своих соцсетях заявила, что уже пятую неделю находятся в летнем отпуске.

СМИ: Группа «Би-2» выехала из России

По словам музыкантов, появившиеся в СМИ сообщения об их «тайном и спешном» отъезде из России не соответствуют действительности.

«С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — отметили участники «Би-2».

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию для солистов группы «Би-2», сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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