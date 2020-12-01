«Царит безнаказанность». Адвокат проверил слова Навального на экстремизм
Юрист рассказал в эфире НСН, что может грозить оппозиционеру за «экстремистские высказывания».
Следователи проверяют слова оппозиционера Алексея Навального на «Эхе Москвы» на наличие призыва к экстремизму, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После появления сообщений о проверке Навальный заявил, что ему «плевать на угрозы» и он не отказывается от своих слов.
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, как рассматривают подобные дела.
«Должна быть проведена лингвистическая экспертиза, которая определяет, есть ли в этих высказываниях состав преступления. Потом уже решается, достаточно ли этих высказываний для возбуждения уголовного дела. Со стороны защиты проводится встречная экспертиза, которая должна доказать, что сказанные слова - это мнение человека, а не нарушение закона», - отметил он.
Трунов также оценил, насколько вероятно, что за это высказывание против Навального возбудят уголовное дело.
«Такая вероятность есть. Судебная практика сейчас подтверждает несовершенство закона. Например, одни и те же книги и брошюры в разных судах признаются и экстремистскими, и нет. Кроме того, у нас слабая уголовная ответственность экспертов, которые дают те или иные заключения, царит безнаказанность», - заявил адвокат.
Юрист выразил мнение, что в словах Навального нет нарушения закона.
«Он выразил мнение вероятностно-оценочного характера. Здесь используется конструкция «если… то». Это не совсем прямые призывы к экстремизму. Вообще, произвольное применение закона об экстремизме дает возможности для введения жестких ограничений для фундаментальных прав и свобод, а это достаточно опасно. В ситуации с Навальным этот вопрос выйдет на международный уровень, в мире достаточно профессионалов, которые дадут оценку словам оппозиционера. На мой взгляд, этих слов недостаточно для состава преступления», - подчеркнул он.
Трунов рассказал, какое наказание грозит Навальному в случае осуждения по делу. «Если его слова признают призывом к экстремистским действиям с использованием СМИ, то политику грозит до пяти лет лишения свободы», - добавил адвокат.
Сейчас Навальный проходит реабилитацию в Берлине после возможного отравления 20 августа. Тогда ему резко стало плохо на борту самолета, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Политик вскоре впал в кому, однако врачи не нашли признаков отравления, сославшись на нарушение обмена веществ. Через несколько дней Навального привезли в Германию, где специалисты тут же заявили о признаках отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
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