Навального обязали компенсировать более 3 млн рублей судебных расходов
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на вынесенное ранее решение о взыскании с него судебных расходов в размере более 3 млн рублей.
Согласно Картотеке арбитражных дел, суд согласился с принятым нижестоящей инстанцией решением о взыскании с Навального 3,3 млн рублей по ходатайству крымского мясокомбината «Дружба народов».
По иску комбината арбитражные суды трёх инстанций ранее признали ложной информацию о поставках некачественной продукции для Росгвардии по завышенным ценам. Кроме того, согласно решениям судов, данные порочат деловую репутацию мясокомбината.
«Дружба народов» потребовала возмещения расходов на услуги адвокатов и нотариальный осмотр сайтов с размещёнными материалами о комбинате. Судья Андрей Чадов вынес решение о соответствии «критерию разумности» суммы более чем в 3,3 млн рублей и удовлетворил ходатайство в полном объёме.
Крымский комбинат «Дружба народов» был упомянут в публикации и видеоролике Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о закупках для Росгвардии. По данным команды оппозиционера, мясокомбинат поставлял продукты для ведомства по ценам, намного превышающим рыночные. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эту информацию клеветнической и оскорбительной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru