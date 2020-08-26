Гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в среду
В среду, 26 августа, в Московской области прогнозируется сильный ветер и дождь с грозой. Такое предупреждение распространило региональное управление МЧС России. Оно продлится до девяти часов вечера среды.
Гроза с сильным ветром ожидается местами. Усиление ветра возможно до 12—15 м/с, передает RT.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца августа на территории практически всей России синоптики прогнозируют необычно теплую погоду, передает Ura.ru.
По словам метеоролога, наиболее высокие температуры ожидаются в Поволжье и на Урале, они будут превышать климатическую норму на 8 градусов.
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