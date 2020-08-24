Вильфанд спрогнозировал тёплый сентябрь

Температура воздуха на европейской части России в первый осенний месяц ожидается около или выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его оценке, количество осадков в сентябре будет около или ниже нормы. «В общем, вполне комфортным ожидается месяц», - приводит комментарий метеоролога ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Вести FM» рассказал, что установившаяся в Москве по-июльски тёплая погода сохранится и в последние выходные августа. В целом, начало сентября будет очень тёплым – «летний сезон увеличится на неделю-другую», отметил он.

