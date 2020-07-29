Гроза. Град. Шквалистый ветер: В Москве объявлено экстренное предупреждение

В столичном регионе объявлено экстренное предупреждение. В МЧС сообщили о сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра – местами его порывы могут составить до 20 м/с. Предупреждение действует с шести вечера 29 июля до 03:00 30 июля.

Жителям столичного региона рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что первая половина лета в Москве уже стала самой щедрой на осадки за 126 лет метеонаблюдений. А 27 июля в столице за день выпало больше половины месячной нормы осадков.

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Между тем, синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, в августе в целом будет соответствующий климатической норме температурный режим. 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.

Днем 1 августа воздух прогреется до +23°C, 2 августа будет около 20°C выше ноля. Похолодание в столичный регион принесёт северный ветер. Специалист отметила, что такой характер погоды сохранится до середины августа.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ГрозаДождьПогода В Москве
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