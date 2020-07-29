Гроза. Град. Шквалистый ветер: В Москве объявлено экстренное предупреждение

В столичном регионе объявлено экстренное предупреждение. В МЧС сообщили о сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра – местами его порывы могут составить до 20 м/с. Предупреждение действует с шести вечера 29 июля до 03:00 30 июля.

Жителям столичного региона рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что первая половина лета в Москве уже стала самой щедрой на осадки за 126 лет метеонаблюдений. А 27 июля в столице за день выпало больше половины месячной нормы осадков.