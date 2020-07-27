Вильфанд: в России наступает самая жаркая пятидневка в году
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в континентальной России наступает самая жаркая пятидневка года.
По данным ученого, самое жаркое время наступит, как в Европейской, так и в Азиатской части России.
"А для прибрежных городов - это август, потому что передача энергии от солнца происходят по законом молекулярной теплопроводности, то есть медленно... Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц - это август", - сказал Вильфанд РИА Новости.
При этом ученый предупредил, что температура резко понизится в последний день июля.
"Температура тоже резко снизится на шесть-семь градусов уже 31 июля, и нас ожидает прохладное начало августа. Температура будет ниже нормы на пару градусов", - отметил Вильфанд.
Ранее Вильфанд в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» рассказал, что Россию ожидает жаркое лето.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- В Москве максимум новых заболевших COVID-19 в 30 июня
- В России выявлены 5,6 тысячи новых случаев COVID-19
- Вильфанд: в России наступает самая жаркая пятидневка в году
- СМИ: Фургала проверят на причастность к убийству в 2003-2004 годах
- Шнуров посвятил стихотворение протестующим в Хабаровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru