Вильфанд: в России наступает самая жаркая пятидневка в году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в континентальной России наступает самая жаркая пятидневка года.



По данным ученого, самое жаркое время наступит, как в Европейской, так и в Азиатской части России.

"А для прибрежных городов - это август, потому что передача энергии от солнца происходят по законом молекулярной теплопроводности, то есть медленно... Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц - это август", - сказал Вильфанд РИА Новости.