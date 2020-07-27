Вильфанд: в России наступает самая жаркая пятидневка в году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в континентальной России наступает самая жаркая пятидневка года.

По данным ученого, самое жаркое время наступит, как в Европейской, так и в Азиатской части России.

"А для прибрежных городов - это август, потому что передача энергии от солнца происходят по законом молекулярной теплопроводности, то есть медленно... Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц - это август", - сказал Вильфанд РИА Новости.

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При этом ученый предупредил, что температура резко понизится в последний день июля.

"Температура тоже резко снизится на шесть-семь градусов уже 31 июля, и нас ожидает прохладное начало августа. Температура будет ниже нормы на пару градусов", - отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» рассказал, что Россию ожидает жаркое лето.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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