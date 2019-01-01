Group-IB: Ситуация с «Голосом» дает основания для аудита других систем телеголосования
Аннулирование итогов голосования в финале шоу «Голос.Дети» должна послужить основанием для проведения аудита систем телеголосования на других телевизионных шоу. Такое мнение выразил генеральный директор и основатель компании Group-IB, занимающейся расследованием хода голосования, Илья Сачков.
«Ситуация с "Голосом" поправима, наши специалисты оказывают всю необходимую техническую помощь, однако созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов на шоу», — цитирует ТАСС гендиректора Group-IB.
Илья Сачков добавил, что против технологий накрутки голосов уязвимы и другие системы телевизионных голосований с помощью СМС сообщений. Гендиректор Group-IB также поддержал решение «Первого канала» аннулировать итоги финала «Голоса.Дети».
«Первый канал нанял специалистов Group-IB для оценки технических параметров, и первые результаты расследования показали использование технологий автоматизированной накрутки голосов в пользу одного из участников», — пояснил он.
При этом компания не оценивает этическую сторону вопроса или честность победы, отметил Илья Сачков. Специалисты работают с цифровыми доказательствами и фактами, которые свидетельствуют о вмешательстве, подчеркнул он.
«Система выборов победителя не подвергалась ни внешним кибератакам, ни внутреннему воздействию со стороны инсайдера, однако факт автоматизированной накрутки показал ее несовершенство», — уточнил гендиректор Group-IB.
Напомним, что на фоне скандала после победы дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил о готовности покинуть проект. Сам телеведущий пояснил НСН, что нужно дождаться официальных документов, подтверждающих факт вброса голосов.
По данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.
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