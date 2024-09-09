Гросси заявил, что реакторы на ЗАЭС не перезапустят

По его словам, регулярные взрывы, боевые действия и атаки БПЛА, а также «неоднократные перебои с внешним электроснабжением и другие вызовы увеличивают риск ядерной аварии».

«Как мы понимаем, ни один реактор не возобновит работу, пока конфликт угрожает ядерной и физической безопасности станции», - заключил он.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».