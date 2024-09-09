Гросси заявил, что реакторы на ЗАЭС не перезапустят

Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Глава «Росатома» заявил о росте угроз ядерным объектам РФ

По его словам, регулярные взрывы, боевые действия и атаки БПЛА, а также «неоднократные перебои с внешним электроснабжением и другие вызовы увеличивают риск ядерной аварии».

«Как мы понимаем, ни один реактор не возобновит работу, пока конфликт угрожает ядерной и физической безопасности станции», - заключил он.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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