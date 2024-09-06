Глава «Росатома» заявил о росте угроз ядерным объектам РФ

Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о росте угрозы безопасности на атомных объектах страны. Он призвал Международное агентство по атомной безопасности сформировать объективную оценку ситуации.

Такую позицию Лихачев озвучил после переговоров в Москве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава «Росатома» также сообщил о террористических проявлениях в отношении гражданских лиц.

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Так, по словам Лихачева, несколько дней назад было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас работает на Запорожской АЭС, также была ранена его супруга.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава МАГАТЭ Гросси в свою очередь заявил, что атака на градирню ЗАЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС не позволяют ослаблять вынимание к обеспечению ядерной безопасности на этих объектах. Он подчеркнул, что никакие оправдания ударов по ним не могут быть приняты.

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Фото: t.me/rosatomru
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