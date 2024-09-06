Глава «Росатома» заявил о росте угроз ядерным объектам РФ
Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о росте угрозы безопасности на атомных объектах страны. Он призвал Международное агентство по атомной безопасности сформировать объективную оценку ситуации.
Такую позицию Лихачев озвучил после переговоров в Москве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава «Росатома» также сообщил о террористических проявлениях в отношении гражданских лиц.
Так, по словам Лихачева, несколько дней назад было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас работает на Запорожской АЭС, также была ранена его супруга.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава МАГАТЭ Гросси в свою очередь заявил, что атака на градирню ЗАЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС не позволяют ослаблять вынимание к обеспечению ядерной безопасности на этих объектах. Он подчеркнул, что никакие оправдания ударов по ним не могут быть приняты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru