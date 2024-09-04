Грету Тунберг задержали на антиизраильской акции в Копенгагене
Экоактивистку Грету Тунберг задержали во время акции против сотрудничества с университетами Израиля у Копенгагенского университета. Об этом пишет газета Ekstra Bladet.
В соцсети Тунберг опубликовала видео с места демонстрации. Участники акции, движение «Студенты против оккупации», заняли здание музея университета. Экоактивистка указала, что полиция Копенгагена разгоняет митингующих.
Как пишет Ekstra Bladet, правоохранители вывели из университетского здания несколько человек в наручниках. По данным издания, Тунберг была в числе задержанных.
Ранее экоактивистку задержали на антиизраильской акции протеста в шведском Мальме в день полуфинала музыкального конкурса «Евровидение», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Microsoft начала отключать компании РФ от облачных сервисов
- Грету Тунберг задержали на антиизраильской акции в Копенгагене
- Бакальчук заявила, что женщин среди партнеров Wildberries больше, чем мужчин
- Глава Минспорта Дегтярев заявил о работе по возвращению России на Олимпиаду
- Выручка российских легальных онлайн-кинотеатров за год выросла на 33%
- Цена нефти Brent опустилась ниже $73 впервые с декабря 2023 года
- Школы и детсады Баксана перевели на дистант из-за вспышки кишечной инфекции
- Савельев допустил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока
- Авторынок РФ в августе показал рекордный за 10 лет объем продаж
- Тим Бёртон получил именную звезду в Голливуде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru