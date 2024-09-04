Грету Тунберг задержали на антиизраильской акции в Копенгагене

В соцсети Тунберг опубликовала видео с места демонстрации. Участники акции, движение «Студенты против оккупации», заняли здание музея университета. Экоактивистка указала, что полиция Копенгагена разгоняет митингующих.

Как пишет Ekstra Bladet, правоохранители вывели из университетского здания несколько человек в наручниках. По данным издания, Тунберг была в числе задержанных.

Ранее экоактивистку задержали на антиизраильской акции протеста в шведском Мальме в день полуфинала музыкального конкурса «Евровидение», напоминает Ura.ru.

