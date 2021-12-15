Греция начнет требовать отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну

Греция вновь начнет требовать ПЦР-тест от всех въезжающих в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Требование вступит в силу с 19 декабря. Соответствующее сообщение распространил местный телеканал со ссылкой на Минздрав страны. Тест должен был сделан не ранее чем за 48 часов до поездки.

Отмечается, что такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Требование относится также к вакцинированным гражданам.





