Греция начнет требовать отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну

Греция вновь начнет требовать ПЦР-тест от всех въезжающих в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Требование вступит в силу с 19 декабря. Соответствующее сообщение распространил местный телеканал со ссылкой на Минздрав страны. Тест должен был сделан не ранее чем за 48 часов до поездки.

Отмечается, что такое решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Требование относится также к вакцинированным гражданам.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияКоронавирус
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