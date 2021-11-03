Грета Тунберг призвала к протестам в Глазго

Экоактивистка Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго, где на данный момент проходит конференция ООН по изменению климата. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

По ее словам, подобные официальные мероприятие не помогут в решении климатических проблем, если не будут подкреплены общественным давлением.

Тунберг анонсировала протест, который должен состояться в пятницу, а также шествие – в субботу.

Ранее президент США Джо Байден на ежегодной конференции ООН по изменению климата упрекнул российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в неявке на саммит.

Саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

