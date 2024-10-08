CNN: Байден ругался матом в адрес Путина и Нетаньяху в Белом доме
Президент США Джо Байден употреблял нецензурную лексику по отношению к премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина в ходе бесед с коллегами в овальном кабинете Белого дома. Это утверждает американский журналист Боб Вудворд в своей новой книге.
CNN приводит цитаты Байдена из неё с использованием матерных английских слов. Вудводрд, в частности, написал, что 46 президент США назвал главу правительства еврейского государства «сукиным сыном» и «плохим парнем», после чего добавлял нецензурное слово.
Подобным же образом Джо Байден высказывался в адрес президента РФ. «Путин — это зло, мы имеем дело с воплощением зла», — приводит выдержку из книги Вудворда CNN. Между тем, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос журналистов о возможной отмене встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Германии из-за приближающегося урагана «Мильтон».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru