Греф рассказал, когда отменят «банковский роуминг»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что отмену банковского роуминга планируется запустить в 2020 году, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что лично с ним никто эту инициативу ещё не обсуждал.

«Во-первых, со мной этогоникто не обсуждал, к сожалению. Второе — мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты», — заверил Греф.

Кроме того, он отметил, что термин «банковский роуминг» не совсем корректен для Сбербанка. По его словам, 95% операций в банке бесплатны.

«Всё бесплатно быть не может, тогда эта система развиваться не будет. Мы сейчас меняем модель монетизации и в следующем году мы её точно поменяем», — добавил глава финансовой организации.