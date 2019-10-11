Греф рассказал, когда отменят «банковский роуминг»
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что отмену банковского роуминга планируется запустить в 2020 году, пишет ТАСС. При этом он подчеркнул, что лично с ним никто эту инициативу ещё не обсуждал.
«Во-первых, со мной этогоникто не обсуждал, к сожалению. Второе — мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты», — заверил Греф.
Кроме того, он отметил, что термин «банковский роуминг» не совсем корректен для Сбербанка. По его словам, 95% операций в банке бесплатны.
«Всё бесплатно быть не может, тогда эта система развиваться не будет. Мы сейчас меняем модель монетизации и в следующем году мы её точно поменяем», — добавил глава финансовой организации.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бaнковские комиссии при переводе средств между регионaми России («бaнковский роуминг») в рaмкaх одного бaнкa должны быть устрaнены. Ранее в Госдуму был внесён соответствующий законопроект, а президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН поддержал идею и рассказал, почему финансовые организации вынуждены идти на такие шаги как «банковский роуминг».
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