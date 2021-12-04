Греф призвал к перестройке образования для подготовки «гибкого» человека с «мягкими» навыками

Это необходимо, чтобы обучающиеся были готовы к смене специальности в условиях постоянного развития технологий.

«Мне кажется, очень важно говорить об одной вещи — человеческом капитале, инвестиции в человека. Нам нужна новая система образования, которая обеспечивает подготовку «гибкого» человека, который может приспособиться к новым условиям», — цитирует Газета.ru Германа Грефа.

При этом Греф подчеркнул, что человеку в условиях смены рода деятельности необходимо обладать стрессоустойчивостью. Тем более, отмечает Греф, структурная безработица, являясь фактом уже сейчас, будет только нарастать.

«Мне кажется, вот это глобальный тренд — персонализация всего — коммерческих услуг, здравоохранения, образования», — поделился мнением глава Сбербанка.

Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что ситуация вокруг вице-президента Сбербанка Раковой является следствием борьбы элит, в которой не оказалось места для Германа Грефа. «Силовики часто используют такую схему, они пытались так и к Чубайсу подойти, у них не получилось, через его окружение. Под Чубайса силовикам подкопаться не удалось. Возможно, они сейчас пытаются реализовать такую схему в отношении Грефа. Когда они по одному уголовному делу берут топ-менеджера какой-то компании, который знает очень много об актуальных схемах этой компании, но арест его не связан с деятельностью этой компании, а потом уже в ходе следственных действий пытаются у него получить компромат на компанию, в которой он работает. Очень может быть, что в отношении Раковой тоже хотят реализовать такую схему, и ее арест имеет опосредованное отношение к тому, где она сейчас работает», - рассказал Салин.

