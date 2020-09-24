Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка
Новый логотип «Сбера» означает эволюцию из банка в целую «вселенную сервисов» - они предназначены для решения всех задач клиента. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
При этом, в кредитной организации не раскрыли объёмы затрат на ребрендинг, но отметили, что дальнейшие расходы на внедрение бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Известно, что изначально поменяются все цифровые и электронные каналы, а также сайты. Что касается банкоматов, то их заменят по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет. Пластиковые карты будут действовать до срока их окончания.
Напомним, Сбербанк в четверг, 24 сентября, официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете, отмечает RT.
А ранее Герман Греф отвечая на просьбу прокомментировать предстоящую сделку «Яндекса» по покупке банка «Тинькофф», заявил Bloomberg, что Сбербанк не боится конкуренции.
Ранее TCS Group отмечала, что сумма покупки составит 5,48 миллиарда долларов. Окончательные условия сделки будут известны после результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и других параметров.
Напомним, в июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги».
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