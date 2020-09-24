Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка

Новый логотип «Сбера» означает эволюцию из банка в целую «вселенную сервисов» - они предназначены для решения всех задач клиента. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

При этом, в кредитной организации не раскрыли объёмы затрат на ребрендинг, но отметили, что дальнейшие расходы на внедрение бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Известно, что изначально поменяются все цифровые и электронные каналы, а также сайты. Что касается банкоматов, то их заменят по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет. Пластиковые карты будут действовать до срока их окончания.

Напомним, Сбербанк в четверг, 24 сентября, официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете, отмечает RT.