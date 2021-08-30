Проголосуют назло? Новые выплаты пенсионерам назвали «подарками с риском»

Политологи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценили влияние новых выплат пенсионерам на предстоящие выборы в Госдуму.

Ранее сообщалось, что после встречи президента России Владимира Путина с «Единой Россией» был проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, которые уже 2 сентября получат по 10 тысяч рублей. Правительство выделит на эти цели более 454 млрд рублей, помощь предназначена около 43 млн человек.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин усмотрел в новых выплатах попытку мотивировать избирателей.

«Это связано с предстоящими выборами, потому что это адресовано лояльному избирателю. Есть два типа лояльных избирателей. «Твердый» все равно придет и проголосует, но при этом хочет, чтобы на него обратили внимание и помогли. Он и так придет, но может обидеться, если не будет каких-то дополнительных шагов со стороны власти в его отношении, и он не получит подарка, которым сможет воспользоваться по своему усмотрению. Это не сувенир или коробка конфет, а некая сумма. С «колеблющимися» избирателями сложнее, потому что они могут прийти, а могут не прийти. Могут прийти и проголосовать за партию власти, а могут и за кого-то другого. Например, у нас есть партии, которые лояльны власти, но при этом критикуют ее непопулярные решения. Этих людей надо или удержать, или попробовать вернуть перед выборами, если они ушли. Поэтому для обеих категорий это важно. Одних надо дополнительно простимулировать, показав, что про них не забыли, а вторых надо сохранить, поднять им настроение и тоже показать, что про них не забыли», - разъяснил Макаркин.

Политолог Алексей Мухин, наоборот, уверен, что раздача денег с предстоящим голосованием не связана.

«Делать такую привязку совершенно неверно. Надо разделять избирательную кампанию с теми формами социальных выплат и социальной помощи, которую оказывает государство. Тем более, что есть такой риск, что пенсионеры деньги возьмут, а голосовать не пойдут, либо будут голосовать назло. У нас тайное голосование, поэтому я бы в такие игры не играл», - сказал Мухин.

При этом опрошенные «Радиоточкой НСН» политологи не сомневаются в том, что партия власти получит большинство в Госдуме по итогам сентябрьских выборов. Однако, с точки зрения Макаркина, главная интрига в том, будет ли это большинство конституционным.

«"Единая Россия" получит большинство в парламенте, но получит ли она конституционное большинство, будет зависеть и от результатов по спискам, и от результатов по округам. Скорее всего, "Единая Россия" выиграет в большинстве округов в провинции, но интрига – хватит ли этого для конституционного большинства? Для этого нужно повысить результат по партийным спискам, что сейчас и делается, и сохранить за собой подавляющее большинство одномандатных округов. Если удастся это решить, у них появится шанс сохранить конституционное большинство. Если не удастся, придется вступать в коалицию с ЛДПР», - прогнозирует собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, Алексей Мухин обратил внимание на серьезный кризис других партий и указал на важность «агрессивного» избирательного периода.

«Судя по тому формату кампании, которая идет сейчас, «Единая Россия» претендует на конституционное большинство в новой Думе. Особенно на фоне других партий, явно испытывающих очень серьезный кризис. Хотя, за последние три недели, в так называемый «агрессивный» период избирательной кампании многое решится», - пояснил Мухин.