Греф анонсировал открытие отделений Сбербанка в новых регионах РФ
Отделения Сбербанка в новых регионах РФ откроются в ближайшие полтора месяца. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Выступая в Совете Федерации, он уточнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, будут открыты 16 отделений, которые будут осуществлять «полноценные операции».
«Так что мы будем присутствовать на всей территории страны. Мы помогаем сильно новым территориям, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении», - указал Греф.
Ранее в банке ВТБ анонсировали открытие отделений в Луганске, Мариуполе и Донецк, где будут обслуживать физических лиц, малый и средний бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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