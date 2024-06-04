Греф анонсировал открытие отделений Сбербанка в новых регионах РФ

Выступая в Совете Федерации, он уточнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, будут открыты 16 отделений, которые будут осуществлять «полноценные операции».

«Так что мы будем присутствовать на всей территории страны. Мы помогаем сильно новым территориям, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении», - указал Греф.

Ранее в банке ВТБ анонсировали открытие отделений в Луганске, Мариуполе и Донецк, где будут обслуживать физических лиц, малый и средний бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

