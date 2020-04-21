В России удивились жалобе Лукашенко на отказ в поставках гречки

При этом собеседник агентства отметил, что сейчас оптовые цены на гречку на внутреннем российском рынке настолько высоки, что экспортировать крупу сейчас не имеет смысла.



Лукашенко пожаловался на отсутствие поставок российской гречки во время визита в Бобруйск. В этой связи президент Белоруссии призвал местных производителей вырастить «достойное» количество гречки для внутреннего рынка.



Напомним, в марте на фоне начала пандемии коронавируса в России резко увеличился спрос на гречневую крупу. Это привело к тому, что гречка на несколько недель исчезла с полок магазинов.

