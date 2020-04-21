В России удивились жалобе Лукашенко на отказ в поставках гречки
Российский зерновой союз (РЗС) не обладает информацией о том, что Россия каким-либо образом ограничивала поставки гречневой крупы в Белоруссию. Ранее на этот факт пожаловался президент республики Александр Лукашенко.
«Я такого не слышал, никто не жаловался, да и формально в рамках ЕАЭС нет никаких ограничений для торговли», - сказал РИА Новости вице-президент РЗС Александр Корбут.
При этом собеседник агентства отметил, что сейчас оптовые цены на гречку на внутреннем российском рынке настолько высоки, что экспортировать крупу сейчас не имеет смысла.
Лукашенко пожаловался на отсутствие поставок российской гречки во время визита в Бобруйск. В этой связи президент Белоруссии призвал местных производителей вырастить «достойное» количество гречки для внутреннего рынка.
Напомним, в марте на фоне начала пандемии коронавируса в России резко увеличился спрос на гречневую крупу. Это привело к тому, что гречка на несколько недель исчезла с полок магазинов.
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