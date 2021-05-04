Греческие СМИ объявили забастовку
Журналисты Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с международным днём памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность, который отмечается 1 мая.
Решение о забастовке принял Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации. Поскольку праздник пришелся на Великую субботу, забастовку перенесли на 4 мая. Она началась с шести часов утра в большинстве СМИ Греции. Исключение сделали для журналистов, которые освещают забастовку и информацию о пандемии.
Профсоюз отметил, что сейчас ежедневная борьба за достоверную информацию является более необходимой, чем ранее. «Фактически в это время готовится новый удар по трудовым правам с антирабочим законопроектом, который включает отмену 8-часового рабочего дня, нападение на профсоюзное движение, дальнейшую криминализацию профсоюзных действий и забастовок», — рассказали в ESIEA.
Профсоюз требует соблюдения прав в трудовой сфере, обеспечения медицинской помощи трудящимся и осуществления действенных мер по борьбе с безработицей.
Забастовки Всеобщей конфедерации трудящихся Греции и сотрудников наземного метро также пройдут 4 мая. Главные демонстрации пройдут 6 мая. В них примут участие моряки и сотрудники из сферы транспорта.
Ранее «Известия» сообщали, что в Греции откроются предприятия общепита, которые были закрыты с 7 ноября 2020 года. Также греческое правительство приняло решение о сокращении комендантского часа.
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