СМИ: Сотрудники телеканала Euronews объявили забастовку
Коллектив международного новостного телеканала Euronews объявил 24-часовую забастовку. Как сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителей профсоюзов, таким образом сотрудники СМИ выражают протест против намеченных руководством увольнений.
Представитель Национального профсоюза журналистов Кристель Патронгари рассказала агентству, что это «первая общепрофсоюзная забастовка в истории Euronews» и его сотрудники, которые с утра выставили пикет у входа в здание телеканала, «очень активно поддерживают акцию».
Ранее Мишель Петерс, возглавляющий совет управляющих Euronews, заявил, что под сокращение попадут порядка 40 сотрудников. Он объяснил это пандемией коронавируса и органичениями, которые привели к снижению доходов от рекламы.
В частности, будет закрыта турецкая редакция телеканала и будет прекращено вещание на турецком языке. Кроме того, программы на итальянском языке Euronews будет вести только в интернете.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщает «Свободная пресса». ПО его словам, он сделал это из-за того, что данные СМИ вели целенаправленную деятельность на подрыв украинской власти.
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