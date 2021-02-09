СМИ: Сотрудники телеканала Euronews объявили забастовку

Коллектив международного новостного телеканала Euronews объявил 24-часовую забастовку. Как сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителей профсоюзов, таким образом сотрудники СМИ выражают протест против намеченных руководством увольнений.

Представитель Национального профсоюза журналистов Кристель Патронгари рассказала агентству, что это «первая общепрофсоюзная забастовка в истории Euronews» и его сотрудники, которые с утра выставили пикет у входа в здание телеканала, «очень активно поддерживают акцию».

Ранее Мишель Петерс, возглавляющий совет управляющих Euronews, заявил, что под сокращение попадут порядка 40 сотрудников. Он объяснил это пандемией коронавируса и органичениями, которые привели к снижению доходов от рекламы.

В частности, будет закрыта турецкая редакция телеканала и будет прекращено вещание на турецком языке. Кроме того, программы на итальянском языке Euronews будет вести только в интернете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщает «Свободная пресса». ПО его словам, он сделал это из-за того, что данные СМИ вели целенаправленную деятельность на подрыв украинской власти.

