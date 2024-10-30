Гражданства РФ с начала года были лишены более 1200 человек

В России с начала текущего года только в рамках операции «Нелегал-2024» было выявлено более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства. Об этом на коллегии МВД РФ заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

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По его словам, срок пребывания в стране был сокращён более чем семи тысячам приезжих, которые не прошли дактилоскопирование и фотографирование.

«Принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации... Лишены гражданства свыше 1200 лиц», - заключил министр.

Ранее в Санкт-Петербурге лишили гражданства РФ более 10 иностранцев, не вставших на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИностранцыГражданство РФМВД РФВладимир Колокольцев

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