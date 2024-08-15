Гражданку РФ и США Карелину приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Гражданка России и Соединённых Штатов Америки Ксения Карелина приговорена к 12 годам колонии общего режима по уголовному делу о государственной измене. Вердикт огласил Свердловский областной суд.

Кроме того, Карелина должна будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Как передаёт RT, обвинение запрашивало для неё 15 лет лишения свободы. Подсудимая в ходе судебного разбирательства признала свою вину.

Ксени Карелиной 33 года, её задержали в Екатеринбурге в конце февраля. Федеральная служба безопасности утверждает, что она причастна к финансированию Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее её адвокат заявил, что после приговора его подзащитная хочет участвовать в обмене между странами.

