Гражданку РФ и США Карелину приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
Гражданка России и Соединённых Штатов Америки Ксения Карелина приговорена к 12 годам колонии общего режима по уголовному делу о государственной измене. Вердикт огласил Свердловский областной суд.
Кроме того, Карелина должна будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Как передаёт RT, обвинение запрашивало для неё 15 лет лишения свободы. Подсудимая в ходе судебного разбирательства признала свою вину.
Ксени Карелиной 33 года, её задержали в Екатеринбурге в конце февраля. Федеральная служба безопасности утверждает, что она причастна к финансированию Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее её адвокат заявил, что после приговора его подзащитная хочет участвовать в обмене между странами.
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